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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الري العراقي: ندعم مصر في الحصول على كل حقوقها المائية

الأحد 14/مارس/2021 - 11:13 ص
مؤتمر بغداد الدولي
مؤتمر بغداد الدولي
وائل القمحاوى
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التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على هامش مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، وزير الموارد المائية العراقى المهندس مهدي رشيد الحمداني، حيث رحب الوزير العراقي بالمشاركة المصرية الفعالة في مؤتمر بغداد الدولي.

وقال وزير الموارد المائية العراقي، خلال الاجتماع، إن بلاده تستهدف تطوير سبل التعاون بين البلدين في قطاع الموارد المائية، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال إضافة إلى تشكيل لجنة توجيهية مشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأوضح الحمداني، أن جمهورية العراق تدعم مصر في جهودها الرامية الحصول على حقوقها المائية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بما يخدم تطوير هذا القطاع المهم.

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات وإتخاذ التدابير والإجراءات الهادفة لرفع كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية للوفاء بالاحتياجات المائية وزيادة القدرة على تحمل الصدمات الناجمة عن أي طارئ مثل الفيضانات الشديدة أو السيول أو الجفاف ونقص للمياه.

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