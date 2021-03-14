6914 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

أعلنت السلطات الصحية في التشيك، اليوم الأحد، تسجيل 6914 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن قرابة مائتي شخص يوميًا لا يزالون يموتون جراء الفيروس أو مضاعفاته، مضيفا أن مؤشر خطر الفيروس هبط من 73 إلى 71 نقطة.يشار إلى أن التشيك وزعت حتى الآن أكثر من مليون جرعة من اللقاح وتم تطعيم ستة بالمئة من إجمالي عدد السكان.