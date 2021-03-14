موجة من التقلبات.. الليرة التركية تُحاول التماسك أمام العملات الأجنبية

شهدت الأسواق التركية استقرارًا في أسعار الذهب خلال ثاني أيام العطلة الأسبوعية، اليوم الأحد، بعد موجة من التقلبات الجنونية خلال الأيام الماضية، واستقر سعر الجرام من المعدن النفيس عند 419 ليرة.كما استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية في تركيا الليرة، وسجل سعر الدولار الأمريكي 7.56 ليرة تركية، بينما سجل سعر اليورو 9.05 ليرة.وكان مدير عام البورصة التركية، هاكان أتيلا، أعلن استقالته اعتبارًا من 8 مارس 2021، وجرى قبول استقالته بموجب قرار من مجلس الإدارة.تأتي الخطوة إرضاءً للولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت بتوقيع عقوبة الحبس بحق أتيلا على خلفية قضية التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عبر «بنك خلق» الحكومي التركي.