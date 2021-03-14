56% نموًا في معدلات الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسبب كورونا

عززت جائحة كوفيد-19 من تسارع وعمق الجهود العالمية المبذولة في التحول الرقمي ومعدلات نمو الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والربط الشبكي وتسريع زمن الاستجابة وضمان الأمن والاستفادة من الرؤى المعمقة التي تقدمها البيانات.وأشار تقرير تقني صادر عن "إف 5" العالمية إلى الاهتمام المتزايد بالحوسبة السحابية والحلول البرامجية المقدمة كخدمات والحوسبة الطرفية وتقنيات أمن التطبيقات وتوصيلها، لافتًا إلى أن دفعت جائحة كورونا عجلة التحول الرقمي القائم بقوة أكبر من أي وقت مضى. فالتقدم الذي كان يستغرق عقدًا من الزمن لتحقيقه يحتاج اليوم إلى عام واحد فقط.ولفت إلى أنه خلال وقت قصير، ازداد عدد المؤسسات التي بادرت إلى تحديث وتوزيع تطبيقاتها لتصبح قريبة أكثر من المتعاملين، وترافق ذلك مع نشر حلول تقنية لأمن تلك التطبيقات وتوصيلها موضحا ان هناك اقبال متزايد على استخدام الحوسبة الطرفية وبدأنا نرى زخما قويا في صعود التطبيقات (القابلة للتكيف)، وهي تطبيقات قادرة على التوسع والتقلص والدفاع عن نفسها ومعالجة ذاتها استجابة للمتغيرات في بيئتها.ونوه بأن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لدى المؤسسات نمي بنسبة 56 %، مما يعدّ مؤشرا على الوصول إلى مرحلة النضوج في التحول الرقمي ويشير التوسع الرقمي إلى تعاظم التركيز على أتمتة العمليات في الشركات ومسارات العمل الرقمي، وهي آلية تربط تطبيقات متباينة كليا بهدف خلق تجارب رقمية سلسة ومرنة.كما برز ارتفاع لافت بنسبة 133 % لعملية تحديث وتطوير التطبيقات الداخلية أو التطبيقات التي يستخدمها العملاء، حيث بلغت نسبتهم 77 % اليوم وستستمر الغالبية العظمى من المؤسسات في إدارة كل من التطبيقات والهيكليات الحديثة والتقليدية لديها ويدعم هذا التوقع 78 % من المشاركين في الدراسة والذين أشاروا إلى أنهم يقومون اليوم بالتوفيق بين الحديث والقديم منها – ما يشكل زيادة بنسبة 11 % مقارنة بعام 2020.وذكر أن نصف المؤسسات تقريبا – بارتفاع 30 % عن العام الفائت – إلى قيامها بإدارة خمس هيكليات متباينة على الأقل وشكلت الجائحة العامل الرئيس وراء تسريع الانتقال نحو التقنيات السحابية والبرمجيات المقدمة كخدمة SaaS وفقا لما يقرب النصف من المشاركين.وبين أن نحو 69% أصبحوا يستضيفون على الأقل بعضا من تقنياتهم في توصيل التطبيقات وأمنها ضمن بيئة السحابة ومن المتوقع أن تنال الحوسبة الطرفية الكثير من الاهتمام في 2021 حيث أشارالتقرير الي ان 76 % من المؤسسات المستطلعة إلى قيامها بنشر تقنيات الحوسبة الطرفية أو تخطط بشكل حثيث لأجل ذلك، مدفوعة بشكل رئيس بالتحسينات المدخلة على أداء التطبيقات وتجميع أو تحليل البيانات.علاوة على ذلك، يعتقد ما نسبته 39 % من المؤسسات أن الحوسبة الطرفية ستكون ذات أهمية استراتيجية في السنوات القليلة القادمة، فيما أشار 15 % إلى قيامها مسبقا باستضافة تقنيتها لأمن التطبيقات وتوصيلها في الخوادم الطرفية وعلى صعيد مراقبة المكونات التي تتولى تحديث التطبيقات، فإن 62 % يعملون على قياس الأداء بالاعتماد على زمن الاستجابة.