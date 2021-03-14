اليونان تحذر من خطر محطة نووية تركية

حذر وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، من خطورة المحطة النووية التي تعتزم تركيا إنشاؤها في مدينة مرسين الجنوبية بالتعاون مع روسيا، وقال إن محطة أكويو التي تبنيها روسيا في مرسين يمكن أن تصبح تشيرنوبل جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، بحسب موقع «كاثمريني» اليوناني.وناقش دندياس خطورة محطة أكويو النووية في مكالمته الهاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، في مكالمة استمرت 45 دقيقة.وأوضح ديندياس أن محطة أكويو للطاقة تشكل تهديدًا أمنيًا لدول أخرى على مقربة من تركيا، وأنه نظرًا لعدم رغبة أنقرة في مشاركة المعلومات بشأن المحطة، قد تصبح «تشيرنوبل» جديدة في شرق البحر المتوسط.وأفاد مسؤولون يونانيون أن تركيا تنفذ خطة لبناء ثلاث محطات للطاقة النووية.وفي الوقت نفسه، تقوم بتدريب المهندسين النوويين وتسعى للوصول إلى الموارد ذات الأغراض المزدوجة، المواد الانشطارية والمعدات المخصصة للاستخدام المدني والعسكري على حد سواء.من بين محطات الطاقة النووية الثلاث المخطط لها، فإن المحطة الأبعد هي تلك الموجودة في أكويو، على الساحل الجنوبي الشرقي لتركيا بالقرب من مدينة مرسين.ويجري إنشاء أو التخطيط لمحطتين أخريين، في سينوب على البحر الأسود وإيغنادا في تراقيا الشرقية، أيضًا على البحر الأسود، بالقرب من الحدود مع بلغاريا.وجرى التوقيع على صفقة إنشاء محطة أكويو بين الدولة التركية وشركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية، في عام 2010.وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 22 مليار دولارًا، وتنص الصفقة على بناء أربعة مفاعلات نووية بقوة 1200 ميجاوات، اثنان منها قيد الإنشاء بالفعل، ومن المقرر أن يتم طرح الأول على الإنترنت في عام 2023 بحلول الذكرى المئوية للجمهورية التركية.