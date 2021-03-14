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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظ الجيزة: محطة المخلفات الوسيطة بالبراجيل تسهل عمليات الجمع والنقل

الأحد 14/مارس/2021 - 11:07 ص
أحمد راشد
أحمد راشد
أريج الجيار
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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل بالمحافظة ستساهم في تسهيل وخفض المسافات لعمليات الجمع والنقل للمخلفات، حيث سيتم تجميعها من خلال سيارات ذات حمولة صغيرة على أن تقوم سيارات كبيرة بالنقل المباشر من محطة المناولة إلى المدفن الصحي بشبرامنت، بما يحقق الهدف المرجو منها، وهو القيام بأكبر كم من عمليات جمع للمخلفات وتقليص المدة الزمنية التي تلتهما عمليات الجمع والنقل من نقاط الجمع إلى المقلب العمومي، والذي يبعد عن مركز ومدينة أوسيم بحوالي 40 كيلومترا، وهذه المسافة تجعل الوقت غير كاف للانتهاء من رفع مخلفات القمامة بالكامل على مدار اليوم، فضلا عن الجهد المبذول وتهالك المعدات التي تحتاج إلى صيانة دورية بصفة مستمرة.

وأوضح محافظ الجيزة، خلال افتتاح المحطة، أنه تم تزويد المحطة بميزان بسكول يسع لعشرات الأطنان وتحتوي على 5 باكيات لتجميع المخلفات بسعة إجمالية تصل 1440 طنا، ما يساهم في تخفيف العبء عن محطات مناولة المريوطية والوراق وكرداسة، كما تم مراعاة أماكن التهوية ومظلات للانتظار و"رامب" لصيانة السيارات وغرف تحكم في الميزان، فضلا عن دعم الأرضيات بخرسانات مسلحة لتتحمل الأوزان الثقيلة.

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