إعداد كراسة الشروط الخاصة بجمع المخلفات في الجيزة

قالت وزارة التنمية المحلية، إنه وفق خطة الوزارة للبرنامج الثاني من المنظومة الجديدة للمخلفات والخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي الآمن، قدمت وزارة التنمية المحلية من خلال الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة الدعم الفني للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لإعداد كراسة الشروط والمواصفات، فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة بأحياء الهرم والعمرانية لرفع مستوي النظافة ورفع كفاءة المنظومة استعدادًا لافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال الفترة المقبلة.وشدد وزير التنمية المحلية على أن الحكومة تواصل جهودها للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بجميع محافظات الجمهورية وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالي للشارع المصري والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة الجديدة.وأكد على المتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للمنظومة الجديدة للمخلفات، وشدد شعراوي على أهمية دور القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة للمخلفات.وقال إنه تم رفع نحو ٤٢ مليون طن مخلفات وتراكمات القمامة من كافة المحافظات خلال عام ونصف.