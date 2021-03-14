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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جلسة طارئة للبرلمان الأردني لبحث حادثة مستشفى السلط

الأحد 14/مارس/2021 - 11:03 ص
البرلمان الأردني
البرلمان الأردني
أمينة ذكى
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يعقد البرلمان الأردني اليوم الأحد، جلسة طارئة لبحث حادثة مستشفى السلط، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.

وقال مدير التوجيه المعنوي طلال الغبين، اليوم الأحد، إن المستشفيات الميدانية المتنقلة في الكرك والسلط جاهزة لاستقبال مرضى كورونا.

وأضاف بيان صدر عن دائرة التوجيه المعنوي للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن كل مستشفى ميداني متحرك يحتوي على عدد من الأسرة، منها وحدات العناية المركزة ومزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية، للمساهمة في إسناد القطاع الصحي وتعزيز قدراته للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

كان مستشفى السلط الحكومي الجديد شهد وفاة 7 مرضى بفيروس كورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين عن غرف العناية المركزة.

ووفقا لمدير المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور عدنان عباس، فإن السبب وراء الوفيات في مستشفى السلط الحكومي هو "نقص الأكسجة".

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