شعراوي: محطة البراجيل هدفها تطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن افتتاح المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة البراجيل بالمحافظة يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات واستكمال رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بالمحافظة.وأضاف شعراوي، أن المحطة تقع على مساحة 3 آلاف متر وبطاقة تصميمية تصل إلى 2000 طن في اليوم، وتخدم سكان مركز ومدينة أوسيم والبراجيل والقرى المحيطة والبالغ عددهم حوالي 500 ألف نسمة تقريبًا.وأوضح، أن التكلفة الإجمالية للمحطة الوسيطة بالبراجيل تبلغ حوالي 14 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدد من المعدات الخاصة بالمنظومة بتكلفة 9 ملايين جنيه، في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة وتطوير البنية التحتية.وافتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل بالجيزة، بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة ولفيف من قيادات الوزارتين والمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب.