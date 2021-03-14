رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل

الأحد 14/مارس/2021 - 11:02 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
أحمد أبو المحاسن
طباعة
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل بالجيزة، وذلك بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة ولفيف من قيادات الوزارتين والمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المحطة الوسيطة بالبراجيل تم إنشائها بالكامل من خلال وزارة البيئة بمساحة 3000 م2 وتكلفة 23 مليون جنيه، بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، وجامعة عين شمس كاستشارى لمراجعة التصميمات ومتابعة التنفيذ والتسليم، وتم توفير المعدات المتحركة لها لنقل المخلفات من المحطة الى مدفن شبرامنت.

وأوضحت وزيرة البيئة أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وأيضا دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020 والذى يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بادارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه أكد، وزير التنمية المحلية، أن افتتاح المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة البراجيل بمحافظة الجيزة يأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات واستكمال رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بالمحافظة.

وأضاف أن المحطة تقع على مساحة 3 آلاف متر وبطاقة تصميمية تصل إلى 2000 طن فى اليوم وتخدم سكان مركز ومدينة أوسيم والبراجيل والقرى المحيطة والبالغ عددهم حوالى 500 ألف نسمة تقريبًا.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمحطة الوسيطة بالبراجيل تبلغ حوالى 14 مليون جنيه بالاضافة الي عدد من المعدات الخاصة بالمنظومة بتكلفة 9 ملايين جنيه وتأتى فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة وتطوير البنية التحتية.

وقال وزير التنمية المحلية إن محافظة الجيزة شهدت خلال الفترة الماضية إنشاء مدفن صحى آمن للمخلفات على مساحة 10 أفدنة بمنطقة شبرامنت بتكلفة 35 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه لاستكمال المرحلة الثانية لخدمة مراكز المحافظة سيتم إنشاء 3 مدافن صحية فى منشأة القناطر والعياط والصف وإنشاء محطة وسيطة بأطفيح بإجمالى تكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 114 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021 في المدارس

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

ممنوع التقاضي منهم.. قانون العمل يحظر استغلال العمال نظير تشغيلهم

الصور

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر

image description

محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

«إبراهيم».. حكاية صانع تمثال حورس من بقايا الحديد (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

رجاء حسين تُبهج صالون الفن والمجتمع.. بمركز الإبداع الفني

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت