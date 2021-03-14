افتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل بالجيزة، وذلك بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة ولفيف من قيادات الوزارتين والمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المحطة الوسيطة بالبراجيل تم إنشائها بالكامل من خلال وزارة البيئة بمساحة 3000 م2 وتكلفة 23 مليون جنيه، بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، وجامعة عين شمس كاستشارى لمراجعة التصميمات ومتابعة التنفيذ والتسليم، وتم توفير المعدات المتحركة لها لنقل المخلفات من المحطة الى مدفن شبرامنت.وأوضحت وزيرة البيئة أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وأيضا دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020 والذى يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بادارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.ومن جانبه أكد، وزير التنمية المحلية، أن افتتاح المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة البراجيل بمحافظة الجيزة يأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات واستكمال رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بالمحافظة.وأضاف أن المحطة تقع على مساحة 3 آلاف متر وبطاقة تصميمية تصل إلى 2000 طن فى اليوم وتخدم سكان مركز ومدينة أوسيم والبراجيل والقرى المحيطة والبالغ عددهم حوالى 500 ألف نسمة تقريبًا.وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمحطة الوسيطة بالبراجيل تبلغ حوالى 14 مليون جنيه بالاضافة الي عدد من المعدات الخاصة بالمنظومة بتكلفة 9 ملايين جنيه وتأتى فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة وتطوير البنية التحتية.وقال وزير التنمية المحلية إن محافظة الجيزة شهدت خلال الفترة الماضية إنشاء مدفن صحى آمن للمخلفات على مساحة 10 أفدنة بمنطقة شبرامنت بتكلفة 35 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه لاستكمال المرحلة الثانية لخدمة مراكز المحافظة سيتم إنشاء 3 مدافن صحية فى منشأة القناطر والعياط والصف وإنشاء محطة وسيطة بأطفيح بإجمالى تكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 114 مليون جنيه.