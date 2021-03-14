الهيئة البيطرية تواصل حملاتها لمكافحة إنفلونزا الطيور

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملاتها المكثفة لتحصين الطيور ضد أنفلونزا الطيور، وذلك ضمن الحملات التي تستهدف حماية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.وأوضح تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي، تقوم بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، والتي تهدف إلى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم في جميع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور.