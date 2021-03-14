محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العملية التعليمية، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، إذ وجهت تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بالتشديد على المدارس بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتهوية الجيدة للفصول والتباعد الاجتماعى.كما أكدت أيضًا على متابعة أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، والتأكيد عليهم وعلى المعلمين بارتداء الكمامة الواقية واتباع التدابير الواجب مراعاتها لتجنب العدوى.ومن جانبه، أكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات قبل بدء الفصل الدراسي، مشيرًا إلى أن المدارس مجهزة بأجهزة الكشف الحرارة وغرف عزل مزودة بكافة المستلزمات، كما أكد اتباع المديرية لخطة محددة لحماية الطلاب والمعلمين.