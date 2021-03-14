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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

الأحد 14/مارس/2021 - 10:57 ص
انتظام اليوم الدراسى
انتظام اليوم الدراسى
حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العملية التعليمية، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، إذ وجهت تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بالتشديد على المدارس بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتهوية الجيدة للفصول والتباعد الاجتماعى.

كما أكدت أيضًا على متابعة أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، والتأكيد عليهم وعلى المعلمين بارتداء الكمامة الواقية واتباع التدابير الواجب مراعاتها لتجنب العدوى.

ومن جانبه، أكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات قبل بدء الفصل الدراسي، مشيرًا إلى أن المدارس مجهزة بأجهزة الكشف الحرارة وغرف عزل مزودة بكافة المستلزمات، كما أكد اتباع المديرية لخطة محددة لحماية الطلاب والمعلمين.
محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى
محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى
محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى
محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

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