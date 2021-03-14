تحقيقات النيابة فى مصرع سيدة بالسلام

كشفت تحقيقات نيابة السلام، في حادث مصرع سيدة السلام عقب سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السادس، أن المجني عليها كانت ترتدي ملابسها كاملة.وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة شقة بالطابق السادس في أحد العقارات السكنية، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة أمام أحد العقارات بأحد الشوارع بمنطقة النزهة بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، سقطت من شرفة شقة بالطابق السادس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف غموض وملابسات الواقعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.