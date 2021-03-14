المدرسة اليابانية بسوهاج تستقبل طلابها.. ونسبة الحضور 97% (صور)؜

استقبلت المدرسة المصرية اليابانية في طهطا محافظة سوهاج، طلابها في أول يوم بالفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد الموافق ١٤ مارس.وكشف سيد طنطاوي مدير المدرسة في تصريح خاص للدستور، أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى توزيع الهدايا عليهم، مشيرا إلى أن نسبة الحضور فى اليوم الأول بلغت ٩٧٪؜.وتبدأ الدراسة اليوم الأحد الموافق ١٤ مارس بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار استعدادات التيرم الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، وكيفية إدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الحضور في الفصل الدراسي الثاني اختياري وليس اجباري مؤكدة الوزارة أن إذا كان يرغب ولي الأمر في عدم ذهاب أولاده فعليه كتابة إقرار بذلك.