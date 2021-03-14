ياسر محمود يتسلم مهام عمله وكيلا لـ«تعليم القليوبية»

استقبلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد، بعد قرار تكليفه من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك خلفًا للدكتور السيد الفيومي، الذي توفاه الله.كان قد أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتكليف ياسر محمود محمد، مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال بالوزارة، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.وكان في استقباله سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم، وجميع القيادات التعليمية والتنفيذية بالمديرية.وشغل ياسر محمود منصب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ومدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال بالوزارة.