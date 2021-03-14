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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ماتت والدتهن بكورونا وأصيب والدهن.. محافظ أسوان يوجه برعاية 3 فتيات

الأحد 14/مارس/2021 - 10:50 ص
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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توفيت سيدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وأصيب زوجها بالفيروس نفسه، وتم احتجازه بمستشفى أمراض الصدر في أسوان، وتركا ثلاث بنات بمفردهن تتألم قلبوهم من الحزن على فراق والدتهن، والخوف على والدهن.

وعقب عرض أحد المواطنين مشكلة هذه الأسرة على اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بعد أدائه لصلاة الجمعة بالمسجد الجامع، وجه على الفور وكيل وزارة الصحة، الدكتور إيهاب حنفي، بتقديم الرعاية العلاجية لوالد الفتيات.

كما حرص المحافظ على الاطمئنان على حالة المريض من خلال الاتصال التليفوني به، والذي تحسنت حالته الصحية وقارب على التماثل للشفاء.

وفى نفس السياق، وجه اللواء أشرف عطية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أحمد حمدي، بتقديم جميع أوجه الرعاية للأسرة، حيث تم إهداء بوتوجاز جديد للابنة الكبرى نظرًا لأن البوتوجاز القديم غير صالح للاستخدام.

وكشف أحمد حمدي أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم صرف إعانة عاجلة للأسرة لمدة ٣ أشهر لإعانتها على مواجهة متطلبات الحياة خلال فترة تلقى الأب للعلاج، بجانب صرف إعانة مالية أخرى لمدة شهرين لصرف علاج للابنة الصغرى التي أصيبت بصدمة عصبية عقب وفاة والدتها.

وأوضح أن هناك فرقة متخصصة من جمعية الهلال الأحمر تجري أعمال تطهير لمنزل الأسرة والمنزل المجاورة له.
ماتت والدتهن بكورونا وأصيب والدهن.. محافظ أسوان يوجه برعاية 3 فتيات
ماتت والدتهن بكورونا وأصيب والدهن.. محافظ أسوان يوجه برعاية 3 فتيات

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