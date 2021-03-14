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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بالقناطر الخيرية

الأحد 14/مارس/2021 - 10:48 ص
التشغيل التجريبى
التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى
كتب صلاح حسنى
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بدأ إطلاق التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بمدينة القناطر الخيرية اليوم، ووجه اللواء محمد سالم رئيس المدينة، بضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالتشغيل لضمان نجاح المنظومة.

قال رئيس المدينة، إن منظومة المراكز التكنولوجية تعمل على الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها لضمان حوكمة وشفافية منظومة الخدمات الحكومية ومكافحة الفساد، ويتيح المركز للمواطنين خدمة التعريف والتسجيل على بوابة خدمات المحليات على شبكة الإنترنت والتى تتيح للمواطن الحصول على الخدمات وسداد المدفوعات الحكومية من خلال الإنترنت للتخفيف من الازدحام على منافذ تقديم الخدمات.

مشيرا إلى أن بوابة الخدمات الحكومية تتيح حوالى ٥٠ خدمة، منها خدمات تراخيص البناء والمحلات والإشغالات والإعلانات وسداد الأقساط والمدفوعات.

وكلف "سالم" نائب رئيس المدينة بمتابعة العمل بالمركز على مدار اليوم والتأكد من التزام العاملين بالمركز والإدارات الداخلية بالإجراءات والتعليمات وحسن التعامل مع المواطنين.

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