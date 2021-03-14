تعافى 12 حالة جديدة من مصابي كورونا بـ«عزل كفر الزيات»

أكد الدكتور عبدالعال قوزع، مدير مستشفى كفرالزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، والمحولة كعزل صحى كامل لحالات كورونا، اليوم الأحد، تعافى 12 حالة جديدة، من مصابى فيروس كورونا المستجد، وخرجهم من المستشفى.وأوضح مدير مستشفى كفرالزيات العام، أن خروج تلك الحالات جاء بعد تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبرتوكول علاج الوزارة، والدعم النفسي الكامل، وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، لافتا إلى استقرار معظم حالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فى المستشفى.وأشار مدير المستشفى، إلى جودة الخدمة العلاجية المقدمة بالمستشفي، والدور الإنسانى الذى يقوم به طاقم التمريض وإشراف الحجر الصحي، تجاه الحالات وخاصة كبار السن، والعمل على رعايتهم، وتقديم كافة أوجه المساعدة الطبية والنفسية والمعنوية لهم لاستكمال مسيرة الشفاء.