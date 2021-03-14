المصيلحى: المناطق اللوجستية ضمن خطة الدولة لتنفيذ بنية أساسية للتجارة الداخلية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية والتجارية بمحافظة الدقهلية ضمن خطة الدولة في تنفيذ بنية أساسية لمنظومة التجارة الداخلية.ولفت وزير التموين إلى أن مصر بها أكثر من 5 ملايين تاجر على مستوى الجمهورية، إلا أن المنظومة في حاجة إلى بنية أساسية للتجارة وعلى رأسها المناطق اللوجستية والتجارية وهو ما تقوم به وزارة التموين خلال المرحلة.ولفت إلى أن المنطقة اللوجيستية والتجارية بالدقهلية ستتضمن مناطق للتخزين والتجارة والترفيه وسكنية مشيرا إلى أنه يتم طرح الأراضي للمستثمرين فضاء ومرفقة لتيسير تنفيذ المناطق اللوجيستية.وكشف عن وجود احتياطي استراتيجي من القمح حتى أكتوبر المقبل وبالنسبة الأرز حتى نهاية العام والسكر حتى شهر نوفمبر، وهناك اكتفاء ذاتي من الدجاج وعقود توريد من اللحوم السودانية لمدة عامين من الآن.وأوضح الوزير أنه تجري الاستعدادات لتلبية الزيادة على الطلب في رمضان والتي تصل إلى زيادة بنسبة ٥٠%، من خلال زيادة ضخ السلع الأساسية وإقامة معارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة السلاسل التجارية والمنافذ التابعة ومشروع جمعيتي.قال وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وضع حجر أساس أرض المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الدقهلية على مساحة ٤٦ فدان باستثمارات ٣ مليارات جنيه، يوفر ٢٠ ألف فرصة عمل، اليوم الأحد، يعد تكليلا لجهود جهاز تنمية التجارة ومحافظة الدقهلية لتذليل كافة المعوقات أمام بدء تنفيذ المشروع بدعم كامل من وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي.وأوضح أن المنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية ستتضمن منطقة تجارية وخدمية وفندقية وترفيه موضحا أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية خلال ١٨ شهرا.