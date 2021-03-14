إزالة حالتى تعدى على الأراضى الزراعية بالدلنجات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية فى شتى القطاعات للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من عقبات بالتزامن مع الأعمال اليومية فى قطاعات النظافة والإشغالات والكهرباء والصرف الصحي.وأسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة الأستاذ مجدي إبراهيم عن الآتي:- إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بقرية طيبة بمساحة ٧١٥ م٢ عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.كما تم متابعة الانضباط الإداري بالوحدة الصحية بقرية أبو صمادة وتلاحظ غياب ١٢ موظفا دون وجود سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين متابعة سير العمل بخط الانحدار بقرية كفر لحيمر.