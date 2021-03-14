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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالتى تعدى على الأراضى الزراعية بالدلنجات

الأحد 14/مارس/2021 - 10:45 ص
حالتى تعدى على الأراضى
حالتى تعدى على الأراضى الزراعية
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية فى شتى القطاعات للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من عقبات بالتزامن مع الأعمال اليومية فى قطاعات النظافة والإشغالات والكهرباء والصرف الصحي.

وأسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة الأستاذ مجدي إبراهيم عن الآتي:- إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بقرية طيبة بمساحة ٧١٥ م٢ عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

كما تم متابعة الانضباط الإداري بالوحدة الصحية بقرية أبو صمادة وتلاحظ غياب ١٢ موظفا دون وجود سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين متابعة سير العمل بخط الانحدار بقرية كفر لحيمر.
إزالة حالتى تعدى على الأراضى الزراعية بالدلنجات
إزالة حالتى تعدى على الأراضى الزراعية بالدلنجات
إزالة حالتى تعدى على الأراضى الزراعية بالدلنجات
إزالة حالتى تعدى على الأراضى الزراعية بالدلنجات

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