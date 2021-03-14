إخلاء 40 أسرة من «عقارات أطلس» في حلوان بسبب هبوط أرضي

ساعدت أجهزة الأمن بالقاهرة في عملية إخلاء عدد من العقارات بمنطقة أطلس بحلوان، بعد هبوط أرضي ووجود تصدعات بعمارات بلوكين.وأمن رجال الأمن عملية الإخلاء مع الأجهزة المختصة من المحافظة، وانتشروا بقيادة المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان بمحيط الواقعة للتعامل مع أي طارئ.ويتابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تداعيات الهبوط الأرضي بمنطقة أطلس بحلوان، ووجود تصدعات وميول بعدد من عمارات بلوكات (12،13) بمساكن أطلس.وجه محافظ القاهرة مسئولي المنطقة الجنوبية وحي حلوان بسرعة التوجه إلى موقع الهبوط الأرضي بحضور اللواء مصطفى يس، مدير قطاع أمن الجنوب، واللواء إيهاب عرفة، مدير شرطة مرافق القاهرة، والعميد عمرو مجدي، مدير مباحث المرافق، حيث تم حصر وإخلاء سكان العمارات المتضررة احترازيا حفاظا على الأرواح لحين استكمال أعمال الفحص الفني للحالة الإنشائية.وتم أخلاء 40 أسرة وجاري الفحص الفني لمعرفة الأسباب والحالة الفنية والحلول التي سيتم التعامل بها فور استكمال تقارير اللجنة المشكلة.