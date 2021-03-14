حكومة كردستان تشارك بمؤتمر حوار الأديان بالقاهرة

شارك وزير الأوقاف والشئون الدينية لحكومة إقليم كردستان الدكتور بشتيوان صادق، في مؤتمر حوار الأديان والثقافات المنعقد في القاهرة حاليا، بحضور وفود لأكثر من ٤٢ دولة.ويشهد الموتمر تقديم العديد من البحوث والدراسات حول التعايش وتقبل الآخر بين القوميات والأديان المختلفة.وعلى هامش الموتمر التقى الوزير الكردستاني بالعديد من الورزاء والشخصيات المشاركة في المؤتمر، حيث تم تبادل الآراء، وقدم صادق نبذة عن التعايش المشترك بين القوميات والأديان المختلفة في كردستان.كما تطرق صادق إلى الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان لأربيل.