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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية

الأحد 14/مارس/2021 - 10:41 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى
أسوان_إسراء توفيق
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قدم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التهنئة لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية على اختيار مدينة أسوان ضمن 30 مدينة على مستوى العالم للفوز بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري، مضيفا أن هذا إنجاز لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وخاصة في ظل المنافسة القوية التي شاركت فيها أسوان ضمن 273 مدينة تنتمى لـ ٦٠ دولة.

ومن جانبه كشف اللواء أشرف عطية عن مشاركة مدينة أسوان في المرحلة التالية للجائزة للفوز ضمن أفضل 15 مدينة على مستوى العالم لإضافة ذلك لسلسلة الجوائز الدولية التي حصلت عليها من قبل، مؤكدًا على أنه جارى إعداد ملف مدعم بالصور وخاصة المشروع الحضارى لتطوير وتجميل واجهة المدينة والذى يضم حديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم، وهو المشروع الذى كان أحد العناصر الرئيسية في فوز أسوان بهذه الجائزة.
وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية
وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية
وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية
وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية
وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية
وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية
وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية
وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية

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