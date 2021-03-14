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محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 آلاف و899 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

الأحد 14/مارس/2021 - 10:41 ص
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، 4 آلاف و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 621 ألفًا و498 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 13 ألفا و371 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي المتعافين إلى 560 ألفًا و512 متعافيا فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 48 ألفا و157 حالة، أو ما يمثل 7ر7% من إجمالي عدد المصابين.

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و829 وفاة.

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