وزير التموين: إنهاء المنطقة اللوجيستية بالدقهلية خلال 18 شهرا

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها تاريخ كبير في التجارة الداخلية يقدر بـ5 ملايين تاجر، موزعين على مستوى الجمهورية، لكنها تفتقر للبنية الأساسية والمناطق اللوجستية والمخازن والمناطق التجارية.وأضاف المصيلجي، على هامش وضع حجر الأساس للمنطقه اللوجستية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، أن لدينا 35 منطقه تجارية لوجستية على مستوى المحافظات حتى الآن، علما بأن الوزارة تخصص الأرض ومرافقها، مشيرا إلى أن الانتهاء من هذه المنطقة اللوجستية في محافظة الدقهلية سيستغرق 18 شهرا بقيمة مليار جنيه للبنية الأساسية، و2 مليار جنيه لباقي التجهيزات.