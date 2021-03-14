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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير التعليم الفرنسي: إغلاق المدارس فى هذه الحالة فقط

الأحد 14/مارس/2021 - 10:39 ص
وزير التعليم الفرنسي
وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير
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أعلن وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير، أنه لا يمكن إغلاق المدارس إلا بعد أن تكون الدولة قد جربت كل شيء لمكافحة الجائحة وأن المدارس ستكون آخر ما يتم إغلاقه وذلك في ظل تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدة مناطق بفرنسا.

وقال "بلانكير" حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد إن المدارس هي أثمن مؤسسة في قلب المجتمع الفرنسي مؤكدا أنه لا يمكن إغلاق المدارس إلا عندما تجرب الحكومة كل شيء آخر للتصدي للوباء وهذا لا يكفي أيضا ملمحا إلى إمكانية إغلاق المقاصف بالمدارس إذا لزم الأمر.

وكانت بيانات وزارة الصحة الفرنسية قد اظهرت مؤخرا أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قد اقترب من 30 ألف حالة أمس السبت في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح خمسة ملايين مواطن.

يذكر أن البيانات أظهرت أنه مع مواجهة الحكومة صعوبة في احتواء الانتشار سجلت فرنسا 29759 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس السبت ارتفاعا من 25229 في اليوم السابق.

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