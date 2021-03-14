من المالديف.. أبرز إطلالات دينا داش في شهر العسل

نشرت البلوجر دينا داش مجموعة من الصور من شهر العسل الذي تقضية الآن مع زوجها في جزر المالديف.وظهرت داش مع عريسها بمجموعة من الصور والفيديوهات الرومانسية على شاطئ البحر، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها، وحرصت على ارتداء الملابس ذات الألوان المبهجة، واعتمدت على الظهور بطبيعتها دون مكياج، وتركت شعرها منسدلا في معظم الإطلالات.ونصحبكم مع مجموعة من أبرز صور البلوجر دينا داش من شهر العسل في المالديف.