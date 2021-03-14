«تأثير الكلمة في البناء».. لقاء بصالون «مهندسي الإسكندرية» الثقافي

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، ثاني لقاءات الصالون الثقافي بعنوان "تأثير الكلمة في بناء العقول والأوطان"، أدارها المهندس مجدى عبدالله، عضو اللجنة الاجتماعية والثقافية، من خلال البث المباشر على صفحة نقابة المهندسين بالإسكندرية.وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه تم إيقاف صالون المهندسين الثقافى خلال الشهر الماضى نظرا لجائحة كورونا، وسيتم مواصلته من خلال البث المباشر حفاظا على سلامة المهندسين، مضيفا أنه تم اختيار موضوع الصالون الثانى عن الكلمة التي لها تأثير كبير على المجتمع وبناء الأوطان ومستقبل الدول وتأثيرها على المجتمع.ومن جهته، قال سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، إن الكلمه لها تأثير كبير فى الحياة والتعلم وبناء الشخصية، مؤكدا أن الأسرة لها دور كبير فى فترة التلقى فى السنوات الأولى من الطفل، من تلقيه المعرفة ثم المدرسة يقضى فيها الطفل معظم ساعات يومه وهي المكون الثقافى الهام ويزرع فيه الانتماء.وأشار إلى أن خلال الفترة الماضية زادت مصادر التعلم وتأثيرها على المجتمع بدءا من ظهور التلفزيون ثم الوثائق الأخرى، ومنها السوشيال ميديا التى أثرت فى حياة المجتمعات وقامت ثورات من خلال الكلمة وتأثيرها على المجتمعات، مؤكدا أن مصر تميزت وحباها الله بالإبداع قائلا "كم من شعراء لهم تأثير كبير أكثر من كبار السياسيين مثل طه حسين والعقاد الذين ما زالوا بالكلمه يعيشون بيننا".بينما قال جابر بسيونى، أن هناك قصيدة نثر فى مسرحيه عبدالرحمن الشرقاوى أوضحت أهمية الكلمة وأن بعض الكلمات قبور، والكلمة هي السلاح الذي تستطيع أن تنتصر وتغزو به.وتضمن الصالون حفل فنى وغنائى للفنانة رشا محمود رشدى، مطربة بدار الأوبرا المصرية، وعزف عود للفنان محمد هدهود.