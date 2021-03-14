منافذ متحركة بحدائق أكتوبر لطرح 10 أصناف أسماك بتخفيضات 30%

تطلق الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، المنافذ المتحركة في المدن الجديدة، وأبرزها حدائق أكتوبر، لتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات تصل إلى 30%.وأكد محمد عبد الباري، مشرف المنافذ المتحركة بالشركة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن اليوم سيتم الدفع بالمنافذ المتنقلة في مدينة حدائق أكتوبر، وتشمل مناطق "الزهور سيتي، الصفوة، عمارات الإسكان الاجتماعي"، لأنها تخلوا من الخدمات التموينية والمجمعات الاستهلاكية وهو المستهدف من الوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمات.وقال عبدالباري، إنه سيتم طرح البلطي الأسواني الدباش بـ32 جنيها، بلطي أسوان وسط 22 جنيها، بوري غليون 43 جنيها، شيلان أسوان 18 جنيها، رعاش 18 جنيها،سردين 16 جنيها، ماكريل أسباني 35 جنيها، مكرونة سيلفر 27، فيليه بياض فريش 60 جنيها، فيليه 35 جنيها، مع خدمة التنضيف وعمل الفيليه من سمك أسوان الكبير.