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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير التعليم بالإسكندرية يتفقد العملية التعليمية في ثاني أيام الدراسة

الأحد 14/مارس/2021 - 10:33 ص
مدير التعليم بالإسكندرية
مدير التعليم بالإسكندرية
هبه عويضه
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أجرى الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جولة تفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، في ثاني أيام الدراسة للمراحل التعليمية المختلفة بمدارس إدارة وسط التعليمية، تفقد خلالها الفصول وتابع انتظام الحصص بها ودفاتر التحضير وغرف الحاسب الآلي والمعامل ودورات المياه وفناء المدرسة.

وأكد أن المعلمين متواجدين لأى طالب متواجد بالمدرسة، مؤكدًا الانتهاء من تنفيذ إقرارات أولياء الأمور الطلاب طبقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشأن انتظام حضور الطلاب للمدارس.

وأشار إلى أنه يوجد خطة عمل للمعلمين خلال الفصل الدراسي الثاني فى حال حضور الطلاب، كما تابع موقف الكتاب المدرسي ونظافة دورات المياه، وتوفير الماء والصابون باستمرار، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتحقيق التباعد بين الطلبة داخل الفصول وأثناء الفسحة والتباعد أثناء دخول وخروج الطلاب من المدرسة.

وبدأ الدكتور محمد سعد، جولته بتفقد مدرسة محرم بك الإعدادية بنين حيث تفقد الفصول وتابع انتظام الحصص بها ودفاتر التحضير، كما تم متابعة الفصول الدراسية، وشدد على ضرورة الالتزام الإجراءات الاحترازية لتحقيق التباعد بين الطلبة، والاهتمام بالنظافة العامة في المدرسة والفناء، السلم، الطرقات للحفاظ على الشكل العام للمدرسة وضرورة توافر الصابون بدورات المياه، والحث على عدم استخدام أدوات الغير لسلامة أولادنا.

كما تابع انتظام اليوم الدراسي بمدرسة مجمع الشهيد على خاطر الرسمية لغات ومتابعة تسليم الكتب على الطلاب، وتفقد الفصول والحجرات والطرقات ودورات المياه وفناء المدرسة وتابع تحضير الدروس وانتظام جدول الحصص وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتفعيل الدليل الاسترشادي لوزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا خلال العام الدراسي للحفاظ على صحة طلابنا.

واختتم الجولة بمدرسة باحثة البادية الإبتدائية بتفقد فصول الدراسة، ومتابعة الشرح داخل الفصول والتأكد من تحقيق التباعد بين التلاميذ داخل الفصل الدراسي وضرورة استخدام الأدوات الشخصية لكل تلميذ، مُشيرًا إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس المحافظة واستعداد جميع مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب فى حالة رغبة ولى الأمر طبقا لتعليمات الوزارة الواردة فى هذا الشأن.

كما أكد أهمية دور القنوات التعليمية وما تبثه من مواد علمية وتعليمية، ومنصات التعلم، وإلى أهمية نشر الوعي الصحي والثقافي والتوعية لأبنائنا والجهود المستمرة لتوفير بيئة تعليمية صحية سليمة.

تأتي الجولة، لمتابعة استعدادات المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم تفعيلا للبروتوكول القائم بين وزارة الصحة المصرية ووزارة التربية والتعليم لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب.
مدير التعليم بالإسكندرية يتفقد العملية التعليمية في ثاني أيام الدراسة
مدير التعليم بالإسكندرية يتفقد العملية التعليمية في ثاني أيام الدراسة
مدير التعليم بالإسكندرية يتفقد العملية التعليمية في ثاني أيام الدراسة
مدير التعليم بالإسكندرية يتفقد العملية التعليمية في ثاني أيام الدراسة
مدير التعليم بالإسكندرية يتفقد العملية التعليمية في ثاني أيام الدراسة
مدير التعليم بالإسكندرية يتفقد العملية التعليمية في ثاني أيام الدراسة
مدير التعليم بالإسكندرية يتفقد العملية التعليمية في ثاني أيام الدراسة
مدير التعليم بالإسكندرية يتفقد العملية التعليمية في ثاني أيام الدراسة

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