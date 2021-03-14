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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تطلق برنامج التربية الأسرية الإيجابية اليوم

الأحد 14/مارس/2021 - 10:33 ص
القباج
القباج
ولاء جمال
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تطلق نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، فعالية برنامج التربية الأسرية الإيجابية، الذي ينفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويشهد الإطلاق حضور كل من السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وجيرومي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، وممثلي الوزارات الشريكة وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وعدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفولة والأسرة.

وكانت قد أطلقت وزارة التضامن حملة «التربية الأسرية الإيجابية» فى الأسمرات، حيث تهدف الحملة إلى رفع وعى الأسر بخطورة استخدام العنف الجسدى والنفسى ضد الأطفال كإحدى وسائل تربية الأطفال فى الأسرة، وتأثيره السلبى على شخصية الطفل، بالإضافة إلى أهمية القراءة والمعرفة للأطفال، لأن محدودية القراءة ينتج عنها تأثيرات سلبية على التكوين المعرفى للطفل ووعيه وضعف مهارات القراءة لديه.

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