صحيفة عُمانية: الحوار الحل الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن

دعت صحيفة "عُمان" العمانية اليوم الأحد، جميع الأطراف المعنية بالوضع في اليمن إلى وضع مصلحة البلد وشعبه في قمة الأولويات.وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (متى تنتهي مأساة اليمن؟!) نإ السنوات أثبتت أن الحرب الحالية لن تحسم الأمر في اليمن، موضحة أن الحوار وحده الذي يمكنه أن يقرب وجهات النظر، ويضع اليمنيين أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه وطنهم العريق، وتجاه أجيال صاعدة من اليمنيين لا تريد أن يشردوا.ونوهت الصحيفة بالاتصال الذي أجراه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي والذي تم خلاله مناقشة مستجدات قضية اليمن، ومستجدات مسارات الحل، والتأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به السلطنة في هذا السياق وما يقوم به المبعوث الأممي مارتن جريفيت وكذلك المبعوث الأمريكي تيم لندركين.وأوضحت الصحيفة أن الفرصة اليوم أمام اليمنيين أو أمام المجتمع الدولي مواتية جدًّا لإنهاء هذه الحرب، مؤكدا أنه على الجميع أن يثبت صدق النوايا وأن يعمل من أجل إنهاء الحرب المدمرة التي سيعيش اليمن على مآسيها سنوات طويلة قادمة، موضحا أنه كلما كان الحل سريعًا استطاع اليمن الخروج من مأساته بخسائر أقل مما لو طالت الحرب أسبوعًا آخر.