رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة عُمانية: الحوار الحل الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن

الأحد 14/مارس/2021 - 10:33 ص
الحرب في اليمن
الحرب في اليمن
ا ش ا
طباعة
دعت صحيفة "عُمان" العمانية اليوم الأحد، جميع الأطراف المعنية بالوضع في اليمن إلى وضع مصلحة البلد وشعبه في قمة الأولويات.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (متى تنتهي مأساة اليمن؟!) نإ السنوات أثبتت أن الحرب الحالية لن تحسم الأمر في اليمن، موضحة أن الحوار وحده الذي يمكنه أن يقرب وجهات النظر، ويضع اليمنيين أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه وطنهم العريق، وتجاه أجيال صاعدة من اليمنيين لا تريد أن يشردوا.

ونوهت الصحيفة بالاتصال الذي أجراه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي والذي تم خلاله مناقشة مستجدات قضية اليمن، ومستجدات مسارات الحل، والتأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به السلطنة في هذا السياق وما يقوم به المبعوث الأممي مارتن جريفيت وكذلك المبعوث الأمريكي تيم لندركين.

وأوضحت الصحيفة أن الفرصة اليوم أمام اليمنيين أو أمام المجتمع الدولي مواتية جدًّا لإنهاء هذه الحرب، مؤكدا أنه على الجميع أن يثبت صدق النوايا وأن يعمل من أجل إنهاء الحرب المدمرة التي سيعيش اليمن على مآسيها سنوات طويلة قادمة، موضحا أنه كلما كان الحل سريعًا استطاع اليمن الخروج من مأساته بخسائر أقل مما لو طالت الحرب أسبوعًا آخر.

موضوعات متعلقة

مدبولى لأهالى القاهرة التاريخية: منطقة الرئيس السيسى.. وحريص على تطويرها

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

الصور

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

«إبراهيم».. حكاية صانع تمثال حورس من بقايا الحديد (صور)

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

إحالة مراهقتين فرنسيتين للقضاء بسبب «تيك توك»

بعثة الأهلى تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة