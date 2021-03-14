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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق الفصل الدراسي الثاني فى 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية

الأحد 14/مارس/2021 - 10:31 ص
مدارس
مدارس
نورهان عبدالرحمن
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استقلبت اليوم الأحد 60 ألف مدرسة 23 مليون طالب وطالبة في مختلف الصفوف الدراسية بالمديريات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية، لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021، مع التشديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي من أبرزها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد وقياس درجات حرارة الطلاب.

وشكلت وزارة التربية والتعليم غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتواصل مستمر مع جميع غرف العمليات الموجودة بمختلف المديريات والإدارات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس وفقا لجداول الحضور المعلنة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على تفعيل لجان المتابعة وقيادات الوزارة لعمل زيارات ميدانية لمتابعة مدى التزام المدارس بالتعليمات الخاصة بنظام سير الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 20202021.

وكانت قد أعلنت الوزارة، أنه لا يتم تسجيل الغياب في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفقًا لقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأن يكون حضور الطلاب في المدارس اختياريا خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأتاحت الوزارة أنه من من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية في العام القادم بدلا من الحالي، وذلك عن طلب رسمي للإدارة التعليمية.
كما أتاحت الوزارة أنه سيحق للطالب عدم الحضور للمدرسة بمقتضى إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية.

وشددت الوزارة على مديريات التعليم، على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتعقيم المدارس باستمرار قبل دخول الطلاب وأثناء وجودهم وبعد تركهم للمدرسة، والتشديد على ارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين والإداريين في المدرسة، كما شددت على تعليق ملصقات للتوعية بإجراءات مكافحة كورونا في جميع المدارس.

وأكدت على التزام المدارس بتوفير غرف عزل في المدارس لعزل أي حالة مشتبه في إصابتها بكورونا وعرضها على طبيب المدرسة.

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