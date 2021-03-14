حجز دعوى «سرادق انتخابات الصحفيين» للحكم

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، منذ قليل، دعوى إلزام نقابة الصحفيين واللجنة المشرفة على الانتخابات، بإقامة سرادق في محيط نقابة الصحفيين بداية من شارع عبدالخالق ثروت تجاه رمسيس، وحتى نادي القضاة، للحكم آخر الجلسة.أقام الدعوى أسعد هيكل المحامي وكيلًا عن حسام السويفي المرشح على عضوية نقابة الصحفيين، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، بعدم إقامة سرادق في شارع عبدالخالق ثروت، لإجراء الانتخابات المقرر انعقادها يوم الجمعة 19 مارس المقبل، وإلزام وزارة الداخلية بالتصريح بإقامة السرادق، لتجنب الزحام، وللحفاظ على سلامة أعضاء الجمعية العمومية، خاصة في ظل تزامن الانتخابات مع جائحة كورونا.وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٣٦٨٣٣ لسنة ٧٥ قضائية، أن الطاعن له مصلحة وصفة قائمة، حيث إنه عضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فضلًا عن أنه مرشح في الانتخابات.