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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تحث مجلس الأمن على إدانة عرقلة الجماعات المسلحة للمساعدات الإنسانية

الأحد 14/مارس/2021 - 10:30 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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حثت دولة الإمارات، مجلس الأمن على الإدانة القاطعة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية من قبل الجماعات المسلحة، ومطالبتهم بالاحترام الكامل لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، معتبرة أن النزاعات، وخاصة التي طال أمدها، تعد بمثابة خطر جسيم على صحة وسبل عيش النساء والرجال والأطفال.

جاء ذلك خلال البيان الخطي الذي قدمته دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول الصراع والأمن الغذائي؛ استجابة لدعوة من الولايات المتحدة التي تترأس الدورة الحالية للمجلس خلال شهر مارس، ونقلته وكالة أنباء الإمارات وام صباح اليوم الأحد

وأشار البيان إلى تفاقم هذا الخطر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في تعطيل المساعدات الإنسانية، ما تسبب في تفاقم الوضع في المناطق التي دمرها الصراع، مؤكدا أن دولة الإمارات عملت بنشاط على دعم الأمم المتحدة في جهودها العالمية لتوفير المؤن الضرورية، بما في ذلك الغذاء، لمن يعيشون في مناطق الصراع.

واستشهد البيان بالجسر الجوي الذي تم إنشاؤه بالشراكة بين دولة الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي في مايو 2020، والذي أسهم في إعادة ربط عمليات الإغاثة بإمدادات المعدات والسلع والخبرات الطبية في وقت تفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي بسبب الجائحة.

وسلط البيان الضوء على إعلان الدولة في شهر فبراير الماضي تقديم مبلغ قدره 230 مليون دولار أمريكي؛ لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، وذلك استمرارًا لجهودها للتخفيف من حدة الجوع والمعاناة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، موصيا المجلس -بأن يأخذ في الاعتبار عند مناقشته للقضايا المدرجة على جدول أعماله عوامل الخطر الناجمة عن تغير المناخ.

وأكد البيان أن النماذج التنبؤية للكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض هي جزء لا يتجزأ من الإجراءات الوقائية لمجلس الأمن، مشددا على ضرورة أن تكون النساء والشباب جزءًا من جهود الوصول إلى حل مستدام لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع.

واختتم البيان بإعادة التأكيد على التزامها بالتركيز على معالجة انعدام الأمن الغذائي خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023.

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