«التموين» تطلق منطقة الدقهلية اللوجستية باستثمارات 3 مليارات جنيه

قال العميد وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه جرى وضع حجر الأساس للمنطقة التجارية واللوجستية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ضمن المناطق اللوجستية والتجارية التي يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية.وأضاف سيف الدين، خلال كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في مؤتمر صحفي منعقد الآن للإعلان عن العمل بالمنطقة اللوجستية، أن المنطقة على مساحة 46 فدانا بإجمالي استثمارات 3 مليارات جنيه.من جهته، قال أشرف فريد، رئيس شركة "مراكز"، خلال كلمته في المؤتمر المنعقد في محافظة الدقهلية الآن، أن الشركة تعاونت مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، من خلال إنشاء مول طنطا بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.