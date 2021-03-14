رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تطلق منطقة الدقهلية اللوجستية باستثمارات 3 مليارات جنيه

الأحد 14/مارس/2021 - 10:30 ص
التموين
التموين
نرمين محمود الدهان
طباعة
قال العميد وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه جرى وضع حجر الأساس للمنطقة التجارية واللوجستية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ضمن المناطق اللوجستية والتجارية التي يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف سيف الدين، خلال كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في مؤتمر صحفي منعقد الآن للإعلان عن العمل بالمنطقة اللوجستية، أن المنطقة على مساحة 46 فدانا بإجمالي استثمارات 3 مليارات جنيه.

من جهته، قال أشرف فريد، رئيس شركة "مراكز"، خلال كلمته في المؤتمر المنعقد في محافظة الدقهلية الآن، أن الشركة تعاونت مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، من خلال إنشاء مول طنطا بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.

موضوعات متعلقة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس

الصور

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

«إبراهيم».. حكاية صانع تمثال حورس من بقايا الحديد (صور)

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

إحالة مراهقتين فرنسيتين للقضاء بسبب «تيك توك»

بعثة الأهلى تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة