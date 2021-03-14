وكيل «تعليم الإسماعيلية» يتابع انتظام الدراسة مع بداية الترم الثاني

تابع طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة شمال، في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث تأكد من انتظام الدراسة بجميع الصفوف وانتظام المعلمين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيرس كورونا.وشملت جولة وكيل الوزارة مدارس 25 يناير الثانوية بنات والفاروق عمر الإعدادية بنين والزهراء الابتدائية، إلى جانب مدرسة أم المؤمنين التجارية بنات، وهو ما يمثل مراحل التعليم المختلفه العام والفني.وهنأ وكيل الوزارة المعلمين والمعلمات والتلاميذ ببدء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا عدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية.وتأكد خلال الزيارة أيضًا، من إعداد الجداول بالمدرستين وكذلك توزيع الأنصبة على المعلمين مع متابعة توزيع الأعلام الجديدة على جميع المدارس وفقًا للكتاب الدوري رقم 2 في 2122021 الوارد بناء على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 41 لسنة 2014، والخاص برفع العلم المصري على المبان الرئيسية للوزارات والمحافظات والمؤسسات التابعة للدولة في منتصف المبنى في مكان ظاهر ولائق.