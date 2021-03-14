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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة الدكتور محمد رفيق خليل رئيس أتيليه الإسكندرية

الأحد 14/مارس/2021 - 10:28 ص
الدكتور محمد رفيق
الدكتور محمد رفيق خليل
هبه عويضه
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توفى اليوم الدكتور محمد رفيق خليل، أستاذ الجراحة بكلية الطب ونقيب أطباء الإسكندرية السابق، ورئيس أتيليه الإسكندرية، عن عمر يناهز ال72عاما.

ونعت نقابة أطباء الاسكندرية، الأستاذ الدكتور محمد رفيق خليل، أستاذ الجراحة بكلية طب الإسكندرية ونقيب أطباء الأسكندرية السابق، تغمده الله برحمته ومغفرته وأدخله فسيح جناته وألهم أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان.

كما نعى اتيليه الإسكندرية، الفقيد في بيان له اليوم، بأنه انتقل إلى رحمة الله العالم ورجل الثقافة وأستاذ الجراحة والشاعر ورئيس أتيليه الإسكندرية والإنسان النبيل الأستاذ الدكتور محمد رفيق خليل، تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته.

وأعلنت صلاة الجنازة اليوم الأحد 14 مارس بمقابر الأسرة الباب الأوسط للمنارة بوسط الإسكندرية.

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