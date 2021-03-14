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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

268 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا فى جورجيا

الأحد 14/مارس/2021 - 10:43 ص
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الأحد، 268 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 274 ألفا و949 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية، على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات بلغت 3648 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 5 وفيات جديدة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3078 حالة على مستوى البلاد، من بينها 1338 حالة تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما تجاوز عدد حالات التعافي الـ268 ألفًا.

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