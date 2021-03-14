إصابة سيدة تعطل حركة المرور في عين شمس

أصيبت سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق بمنطقة عين شمس، وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لسرعة إسعاف المصابة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت الخدمات الأمنية للمساعدة في عملية إنقاذها، كما قامت أوناش المرور برفع آثار الحادث وتسهيل حركة المرورأمام المواطنين.وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى عين شمس، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لإنقاذ المصابة وتسيير حركة السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.