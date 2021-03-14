وزير الزراعة يشيد بـ«الركن الإعلامي» لمعرض زهور الربيع

أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجناح الركن الإعلامي الخاص بمعرض زهور الربيع في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة.وثمن القصير الجهود المبذولة من أعضاء فريق العمل والأنشطة المتميزة التي يقومون بها، والعملية التنظيمية.وكان القصير قد تفقد الركن الإعلامي للوزارة على هامش افتتاحه معرض زهور الربيع، والتقى أعضاء فرق الأجهزة الإعلامية التابعة للوزارة.وقالت الوزارة، إنه لأول مرة هذا العام تم تخصيص مساحة للجناح الإعلامي بالوزارة في المعرض باسم "الركن الإعلامي"، والذي أعده مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابعة لقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، ليشمل المركز، والمكتب الإعلامي للوزارة، برعاية المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة للأغذية.وأشارت الوزارة، في بيان، إنه سيتم من خلال هذا الجناح تسهيل عملية التواصل مع الإعلاميين من الصحف المختلفة ووسائل الإعلام والفضائيات وتقديم الدعم الإعلامي لهم، لتسهيل عملية التواصل بينهم وبين القائمين على المعرض، كذلك يتم من خلال هذا الركن عرض الأفلام التسجيلية والجهود الإعلامية وأنشطة الوزارة خلال الفترة الماضية بالوسائل الإعلامية المتعددة.