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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الكمامة» تُعرض أكثر من 11900 شخص للغرامة

الأحد 14/مارس/2021 - 10:20 ص
غرامة الكمامات
غرامة الكمامات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط 11994 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11924 شخصًا.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 70 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 609 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 162 قضية فى مجال منع تداول ال شيشة بإجمالى مضبوطات 1112 شيشة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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