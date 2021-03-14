صالح: بناء قدرات الكوادر الحكومية في مجال الاستدامة البيئية والاتفاقيات الدولية

أشارت المهندسة سماح صالح، مسئول التنمية المستدامة بوزارة البيئة والمدير الوطني لمشروع "بناء القدرات 3" إلى البرنامج التدريبي الذي تنفذه وزارة البيئة من خلال مشروع "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، بهدف بناء قدرات الكوادر الحكومية في مجال الاستدامة البيئية والاتفاقيات البيئية الدولية المحققة لذلك ومنها اتفاقيات "ريو" الثلاث للتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر.وقالت إن المشروع يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف مراعاة الاستدامة البيئية في مشروعات الموازنة الحكومية للدولة، حيث يقوم المشروع بتدريب عدد من القطاعات ذات الأولوية عن المفاهيم والآليات والمؤشرات البيئية والهدف من تحقيق الاتفاقيات البيئية الدولية، بالإضافة إلى إعداد دلائل إرشادية متخصصة في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق الاستدامة البيئية والذي سيتم البدء في تنفيذه خلال الأسابيع القادمة.وأكدت أن هناك رؤية واضحة ومحددة ببرنامج زمني واضح لدمج الأبعاد البيئية والاستثمارات الخضراء في موازنة الدولة المصرية، مشيرةً إلى أن السنوات الماضية، شهدت مزيدًا من الضغوط على النظام الاقتصادي في العالم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فعلى سبيل المثال تعد مخاطر تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأحداث المناخية الحادة، من ضمن أكثر خمسة مخاطر عالمية خلال عام 2020.جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.