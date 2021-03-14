الجوية الأمريكية تشارك القوات اليونانية في مناورات عسكرية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، أمس السبت، عن إجراء مناورات جوية مشتركة مع القوات الجوية الأمريكية، بهدف زيادة القدرات القتالية للوحدات المشاركة، وفقا لما نقلته تركيا الآن.وأوضحت الهيئة، أن المناورات ستزيد أيضًا من إمكانية التشغيل البيني بين الدولتين، علاوة على زيادة قدرات جنود الدولتين.وأضاف البيان الصادر عن الهيئة أن مشاركة القوات المسلحة اليونانية في هذه العملية تثبت الدور المهم الذي تلعبه اليونان والولايات المتحدة في الدفاع والأمن لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، لا سيما في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل المحدثة.كما ستشارك في التدريبات غواصتان تابعتان للبحرية اليونانية وعدة طائرات مقاتلة، وتم دمج الفرقاطة البحرية اليونانية «بسارا» مع مجموعة آيزنهاور كاريير سترايك.