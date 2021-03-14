النقل: خط سكة حديد «كفر داود - السادات» يساهم في إحداث التنمية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء إبراهيم احمد ابوليمون، أعمال تنفيذ خط سكة حديد كفر داوود-السادات " الذي يربط بين خط إمبابة الاتحاد القباري بالإسكندرية الحالي وبين مدينة السادات، بعد توقف أعمال التنفيذ منذ أكثر من 10 سنوات.ويبلغ طول الخط 34.4كم من نقطة تفرعه بين محطتي الطرانه وكفر داوود ويشمل 3 محطات هي (محطة ركاب بكم 16 لخدمة قرية الجزار - محطة بكم 28 لخدمة مدينة السادات - محطة لخدمة الركاب والبضائع فى نهاية الخط بكم 34 لخدمة المنطقة الصناعية والميناء الجاف والمركز اللوجستي المزمع إنشائهما).وتابع الوزير استكمال تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال إنشاء الجسور من بداية الخط حتى كم 3.700 أمام سور دير البركة، حيث تقوم شركة النيل العامة لإنشاء الطرق باستكمال تنفيذ الأعمال بعد التوقف منذ فبراير 2010.وتم الانتهاء من جميع الاعمال المدنية بالمشروع وإنشاء الجسور والتكاسي وأكشاك البلوك في المسافة من كم 19:500 الي كم 34:400 وإنشاء محطة انتهائية للركاب والبضائع بكم 34 ومحطة للركاب بكم 28 كما تم إنشاء كوبري معدني على الرياح الناصري بكم 2.500 وتقوم الشركة المنفذة حاليا بإعادة تأهيل هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تنفيذ الأعمال من بداية الخط كما يتم التنسيق مع مديرية المساحة بمحافظة المنوفية والجهات الامنية لتنفيذ قرار المنفعة العامة رقم ١٧٣٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالخط.وقد التقى الوزير خلال تفقده المشروع بعدد من الأهالي الذي صدر لأرضهم قرار منفعة عامة لصالح تنفيذ المشروع وأكد لهم ان توجيهات القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة اي مواطن يتم إزالة أي عقار له أو له أرض داخل نطاق أي مشروع تقوم بتنفيذه الدولة مؤكدا أنه يتم تعويض المواطنين التعويض المناسب وفقا للسعر الذي تحدده الهيئة العامة للمساحة وأن على كل مواطن أن يطمئن فنحن في دولة القانون ومراعاة حقوق المواطنين.وأشار الوزير إلى أن إنشاء هذا الخط سيربط مدينة السادات بشبكة السكك الحديدية الحالية، للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، وتسهيل حركة المواطنين، حيث يهدف الخط إلى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية المزمع إنشاؤها بمدينة السادات بميناء الإسكندرية من خلال خط إمبابة الاتحاد الاسكندرية والمزمع إزدواجة وكهربة وإشاراتة ليساهم في زيادة وتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية كما يخدم الخط حركة الركاب بين محافظات المنوفية والبحيرة والقاهرة ومدينة السادات.