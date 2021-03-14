اليوم.. نظر دعوى اتهام رانيا يوسف بـ«ارتكاب فعل فاضح»

تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، دعوى اتهام الفنانة رانيا يوسف، بارتكاب فعل فاضح.جاء في الدعوى أن رانيا يوسف دأبت على إثارة الجدل لدى الجميع، إما بتصريحات، أو بظهور غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساباتها على «إنستجرام» أو «فيس بوك»، أو حتى على «يوتيوب»، مخالفة بذلك قواعد العيب والأخلاق والعادات والتقاليد.وأضافت الدعوى: أن «الفنانة خرجت علينا مرة أخرى في الأسبوع الأخير من العام الماضي لتعلن عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي (برومو) لحلقتها المسجلة مع الإعلامي نزار الفارس بقناة الرشيد العراقية، والتي كان مقررًا حينها إذاعتها يوم الجمعة الموافق 1-1-2021، وانطلقت بالفعل تلك الحلقة برغم كل ما تم من انتقاد لها، مع انتشار عبارات مسيئة تصدرت بسببها عناوين الصحف والمواقع الإخبارية، كما انتقده العديد من نجوم الفن زملائها، باعتبار أن تصريحها يسيء للفن وللفنانين».وجاء في الدعوى الثانية أن ما جاء بالبرنامج وهذه الأقوال ما هو إلا تطاول على الدين الإسلامي، وازدراء لرمز للإسلام ترتديه الفتيات، والمفترض أن يكون له كل القدسية والاحترام، خصوصًا أننا في بلد نص دستوره على أن الإسلام دين الدولة، كما أكد ضرورة المحافظة على القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها رانيا يوسف بتلك التصريحات المثيرة للجدل، فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها التي هي مجال لإثارة الجدل.