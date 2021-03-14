«الإسكندرية» تطلق أول منصة افتراضية للتوظيف للجامعات المصرية

أعلنت المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة الإسكندرية، إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف لسنة 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ودعم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع رؤساء تسع جامعات مصرية.تتيح هذه المنصة لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب طوال العام، كما ستوفر للطلاب فرصة للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية، فضلًا عن حضور العديد من الفاعليات والندوات الخاصة بالإرشاد المهنى.وسوف تطلق المنصة أولى فاعلياتها يوم الإثنين الموافق 22 مارس2021، تحت عنوان "الملتقى الإفتراضي للتوظيف" " UCCD March Career Expo"، ويعد هذا الملتقى هو الثانى من نوعه، حيث عقد الملتقى الإفتراضى الأول فى سبتمبر 2020.تأتى هذه المبادرة تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطويرالمهني والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزًا بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.وأعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، عن سعادته بإطلاق هذه المنصة الدائمة للتوظيف، وذلك في إطار سعى الجامعة الدائم لدعم الطلبة والخريجين وصقلهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك على مدار عام كامل بالتعاون مع التسع جامعات الشريكة، وأوضح أن هذه المنصة تعد ثلاثية الأبعاد ديناميكية، حيث تساعد أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية، وتمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل من التواصل الافتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي.وأضاف أنها تتيح فرص الوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة، حيث يتقابل من خلالها أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) وأو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.