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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع رأي: الناخبون الأتراك لن ينتخبوا حزب أردوغان مرة أخرى

الأحد 14/مارس/2021 - 10:11 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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كشفت نتائج استطلاع رأي عن الأحزاب السياسية في تركيا، أن 70 % من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم ربما يتجهون لانتخاب حزب الشعب الجمهوري المعارض.

أجرت الاستطلاع مؤسسة "متروبول" للأبحاث خلال شهر فبراير الماضي، وأعلن عنها أوزار سانجار، رئيس المؤسسة.

وجه للمشاركين في استطلاع الرأي، سؤالا جاء فيه “ما هو الحزب السياسي الذي من المستحيل أن تصوت له؟”، وكانت النتيجة كالآتي:

قالت نتائج الاستطلاع 60.4% من الناخبين التابعين لحزب الشعب الجمهوري، إنهم من المستحيل أن يصوتوا للعدالة والتنمية. 47.8% من التابعين لحزب الخير أوضحوا أيضا أنهم من المستحيل أن يصوتوا للعدالة والتنمية.

كما قال 30% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية إنهم من المستحيل أن يصوتوا للشعب الجمهوري، في الوقت الذي أشار فيه 1.0% من المنتمين للعدالة والتنمية إلى أنهم من المستحيل أن يصوتوا لحزب الخير.

وبينما أعلن 6.5 في المائة من ناخبي حزب الحركة القومية أنهم لن يصوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية، تم الإعلان عن نسبة أولئك الذين قالوا إنهم لن يصوتوا لحزب الخير على 0.9.

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