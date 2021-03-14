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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مسجدين ويتفقد السوق النموذجي ببسيون

الأحد 14/مارس/2021 - 10:08 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة حلول شهر شعبان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لافتتاح مسجدين بمركز ومدينة بسيون بحضور النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب، الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون والشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

وافتتح محافظ الغربية مسجد يوسف الصديق بقرية كتامة والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية قدرها ٢ مليون جنيه، كما افتتح الدكتور رحمي مسجد الحنان المنان بمدينة بسيون والمقام على مساحة ٢٠٠ متر والذي تم بناؤه أيضًا بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية قدرها مليون جنيه.

وأشاد محافظ الغربية بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية كما أن المساجد ليست فقط أماكن لنشر الوعي الديني ولكن لنشر القيم الحميدة كتقبل الآخر ونبذ العنف والتطرف.

وأكد رحمي على أهمية التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من اصطحاب كل مصلي يذهب إلى المسجد السجادة الخاصة به وارتداء الكمامة والالتزام بعلامات التباعد.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أسواق الخضر والفاكهة والأسماك النموذجية بمدينة بسيون، حيث أوضحت رئيسة المدينة أن سوق الخضر والفاكهة يقع على مساحة ١٧٥٠ متر ويحتوي على عدد ٧٨ باكية لبيع الخضروات والفاكهة، بجانب ١٢ محل لبيع المواد الغذائية، الجزارة، البقوليات، العطارة والطيور، في حين يقع سوق السمك على مساحة ٦٠٠ متر، ويحتوي على ١٤ باكية لبيع الأسماك، كما يوجد به غرفتان لتبريد وتجميد الأسماك وأماكن لاستيعاب ٦٠ من الباعة الجائلين لبيع الأسماك.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تستهدف إنشاء مجموعة من الأسواق النموذجية لتكون بديلًا حضاريًا لأسواق الخضر والأسماك العشوائية، مثمنًا دور المجتمع المدني في بسيون لمساندة الدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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