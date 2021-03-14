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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال متوسط مع بدء الدراسة بالفصل الدارسي الثاني بالقليوبية

الأحد 14/مارس/2021 - 10:05 ص
بدء الدراسة
بدء الدراسة
كتب صلاح حسنى
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انتظمت الدراسة بمدارس بمحافظة القليوبية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020-2021، وسط إقبال ضعيف إلى متوسط ببعض المدارس إثر الظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وتابع مديرو الإدارات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية من خلال جولات مبدانية انتظام الدراسة، وقام عبد الرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها، بمتابعة غرفة العمليات المشكلة لمتابعة مدارس الإدارة والانضباط ومدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد خالد جرامون، مدير عام الإدارة التعليمية بكفر شكر، على ضرورة ارتداء الطلاب للكمامات وتواجد المطهرات وأجهزة قياس درجة الحرارة لمتابعة الطلاب قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأكد جرامون أن أعمال الفصل الدراسي الثاني انطلقت بلا مشاكل، ومدارس بنها استقبلت طلابها من جديد خلال العام الدراسي الحالي، في ظل الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.

وفي القناطر الخيرية، انتظمت الدراسة بمدارس الإدارة وسط إقبال متوسط ومتابعة من مسئولي الإدارة من خلال جولات مبدانية، حيث قام خالد الشربينيئ، مدير عام الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية بجولة صباح اليوم بمدارس الإدارة لمتابعة الانضباط ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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